Creşterea prezenţei la vot la alegerile europene i-a luat prin surprindere Din punct de vedere istoric, prezenta la vot la alegerile pentru Parlamentul European a scazut constant de la primele alegeri din 1979 (61,99%) pana in 2014, cand a atins un minim istoric de 42,6%, iar estimarea la alegerile europene este de circa 51%, potrivit datelor initiale anuntate duminica seara de legislativul european, informeaza dpa. Aceasta inseamna ca rata de participare la alegerile europene este in crestere, in conditiile in care, in urma cu cinci ani, prezenta la vot a fost de 50,66% „Acesta este un semn pozitiv pentru democratia europeana”, a declarat un purtator de cuvant al… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deschiderea exercitiului Ramstein Legacy 24 Exercitiul Ramstein Legacy 24 RALY24 , din domeniul aparare aeriana si antiracheta integrata Integrated Air and Missile Defense IAMD , a fost deschis marti, 4 iunie, la Scoala de Instruire pentru Aparare Antiaeriana de la Capu Midia.In tara noastra, exercitiul…

- MApN a anuntat ca exercitiul Ramstein Legacy 24 (RALY24) in domeniul aparare aeriana si antiracheta integrata (Integrated Air and Missile Defense – IAMD) a inceput, marti, la Scoala de Instruire pentru Aparare Antiaeriana de la Capu Midia. Potrivit sursei citate, exercitiul se desfasoara pana pe 14…

- Parlamentul din Slovenia a aprobat marti un decret de recunoastere a statului Palestina , prin decizia in forta a coalitiei de guvernamant care a respins o motiune a opozitiei, transmite AFP. Decretul a fost aprobat cu 52 de voturi din 90, opozitia boicotand sesiunea. Slovenia anuntase joia trecuta…

- Exercitiul Ramstein Legacy 24 RALY24 , din domeniul aparare aeriana si antiracheta integrata Integrated Air and Missile Defense IAMD , a fost deschis marti, 4 iunie, la Scoala de Instruire pentru Aparare Antiaeriana de la Capu Midia.Potrivit MAPN, in tara noastra, exercitiul se desfasoara in perioada…

- Pe data de 1 mai s-au implinit 20 de ani de la aderarea la UE a 10 state. Opt dintre acestea sunt din regiunea Europei Centrale si de Est - Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia. Celelalte doua sunt Cipru si Malta. Din urma vin tare Romania și Bulgaria, care și-au triplat…

- Ce state din Schengen au reintrodus controale temporare la frontiera? In timp ce Romania se straduieste sa convinga si sa ajunga in Schengen si cu frontierele terestre, Uniunea Europeana se confrunta cu o crestere a numarului de sosiri legale si ilegale de migranti, ceea ce a determinat unele state…

- Un producator de ambulante si vehicule speciale din Cluj investește intr-o noua unitate de producție, dupa ce a obținut un contract pentru livrarea a 300 de astfel de mașini in Austria. Anul trecut, exporturile au explodat, fiind inregistrata o creștere de cinci ori. Este vorba de firma Deltamed din…

- In perioada 14 – 17 martie, ROMEXPO organizeaza #TotulPentruCasaTa2024 – conceptul home & deco care reunește tematicile targurilor: Construct Ambient Expo, Romtherm, Mobila Expo și Expo Flowers & Garden. Peste 155 de companii, din 13 țari (Bulgaria, China, Grecia, India, Italia, Polonia, Romania, Serbia,…