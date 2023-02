Stiri pe aceeasi tema

- INNA revine cu o noua colaborare cu doua artiste de top: Dhurata Dora și Stefflon Don și lanseaza videoclipul oficial mult-așteptat al single-ului „Yummy”. „Yummy”, acea piesa de dans, energica, cu un mesaj optimist, a fost produsa de Alexandru Cotoi, Marcel Botezan, Sebastian Barac, scrisa de Alida…

- Doi dintre cei mai apreciați artiști din Europa de Est, SICKOTOY și Olivia Addams colaboreaza pentru prima data. “Don’t Look The Other Way” are amprenta producției lui SICKOTOY, vocea uimitoare a Oliviei și vorbește despre cum sa treci peste o desparțire dureroasa și sa redevii tu din nou. Piesa a fost…

- Pe final de an, INNA lanseaza ”Yummy”, o piesa dance, cu mesaj optimist, energica, produsa de Alexandru Cotoi, Marcel Botezan, Sebastian Barac, compusa de Alida, Rollo, Alexandru Cotoi, INNA (Elena Alexandra Apostoleanu) și versuri de Alida, Rollo și Elena Alexandra Apostoleanu. ”Yummy” s-a lansat cu…

- Unul dintre proiectele cele mai nonconformiste din industria muzicala, Carla’s Dreams, este mai nou implicat in universul unui celebru joc video la nivel global. Este vorba despre colaborarea artistului cu Free Fire, cel mai descarcat joc mobil de tip battle royale, foarte popular și in randul pasionaților…

- Corina revine cu tonusul și culorile sale specifice, cu o piesa pe care te vei regasi fredonand-o, chiar și fara sa vrei. ,,Vinovat” vorbește despre cum uneori e bine sa punem punctul pe “i” in relații și sa numim exact greșelile facute. ,,La petreceri, fie ele in club sau in apartament, la volan, in…

- INNA și-a obișnuit deja fanii ca la finalul anului sa lanseze un nou sezon din Dance Queens House: o sesiune de 16 zile in care artista sta izolata intr-o casa cu compozitori și producatori de la Global Records, fac muzica impreuna, ulterior lanseaza 8 vloguri cu tot ce se intampla in casa și mai apoi,…

- Carla’s Dreams iși bucura fanii cu o lansare surpriza, o promisiune facuta de artist odata cu implinirea a 10 ani de la nașterea proiectului. Piesa “Adidașii gri” a fost compusa și produsa de Carla’s Dreams, Marcel Botezan și Sebastian Barac și este o confesiune care prezinta povestea miilor de pași,…