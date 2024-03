INNA revine cu un nou album – “Everything or Nothing”, deja o tradiție pentru fanii artistei care sunt obișnuiți cu piese noi compuse și produse in Dance Queen’s House. Proiectul este ajuns la cel de-ai patrulea sezon și inseamna o sesiune de 14 zile intr-o casa unde INNA, alaturi de songwriteri și producatori, compune muzica, iar procesul creativ este prezentat pe canalul de YouTube al artistei in 8 episoade. Pentru albumul “Everything or Nothing”, INNA a lucrat cu Marcel Botezan, Sebastian Barac, Alex Cotoi ca producatori, iar ca songwriters cu IRAIDA și Minelli, dar și cu Breyan Isaac, premiat…