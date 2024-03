Stiri pe aceeasi tema

- Valabilitatea permisului de conducere in Romania ar putea fi modificata, prin adoptarea unui proiect de lege de catre Camera Deputaților, Deocamdata, el a fost adoptat, astazi, de Senat. Astfel, in cazul categoriilor A și B, șoferii cu varsta de pana la 70 de ani, ar fi nevoiți sa iși schimbe permisul…

- In urma cu cinci ani, Petre Daeea, ministrul Agriculturii la acel moment, anunța un nou proiect menit sa-i ajute pr producatorii locali sa-și vanda produsele, la prețuri mici. Deși ideea era una buna, se pare ca punerea in practica a fost deficitara, așa ca avea sa fie tras pe dreapta. Dar, conform…

- George face agricultura inca de la varsta de 18 ani, cand a decis sa continue afacerea familiei. Acum alaturi doar de soția și tatal sau se ocupa de 6.000 de metri de pamant unde cultiva roșii. Nu mai apeleaza la mana de lucru pentru ca e prea scumpa. Nu știe insa cat va mai continua.„Ce bani... cu…

- Catalin Carp (30 de ani) a evoluat in Romania la echipe precum CFR Cluj, FCSB, Farul și Dinamo, dar jucatorul va evolua din acest an intr-un campionat neașteptat. Mijlocașul a evoluat in acest sezon pentru UTA Arad, acolo unde a fost dorit de antrenorul Mircea Rednic, dar a plecat dupa jumatate de sezon.…

- Judecatorii au respins o solicitare venita din partea autoritaților britanice ca un infractor roman sa iși execute pedeapsa intr-o inchisoare din Romania pentru ca fapta comisa este extrem de grava și ar putea crea tulburari in societate.

- Cinci state membre UE din Europa de Est, printre care si Romania, cer Comisiei Europene sa introduca taxe de import pentru cerealele din Ucraina, citand concurenta incorecta creata de aceste cereale, a anuntat luni Ministerul ungar al Agriculturii.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a vorbit despre acuzațiile care il vizeaza, sambata, pe B1 TV, și susține ca nu este spion. Intrebat despre acuzațiile cum ca este de neinlaturat din sistemul public intrucat ar fi susținut de persoane mult mai puternice din Romania, șeful…