Stiri pe aceeasi tema

- Florin Barbu, Ministrul Agriculturii, aflat intr-o vizita la fermierii din județul Arad spune ca el nu crede ca fermierii romani „vopsesc puii”. Mai mult, ministrul Barbu a explicat ca Romania exporta carne de pui in Franta. „Eu nu cred acest lucru, ca fermierii fac asa ceva, in primul rand. In al doilea…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu sustine ca, de sarbatorile pascale, fermierii vor vinde carnea de miel la un ”pret decent”, care sa le acopere cheltuielile si sa le aduca ”un mic profit”. Romania exporta intre cinci si sase milioane de oi pe an, in special in tarile arabe. ”Suntem o forta in sectorul…

- Ion Minzina la Stalpeni: Sunt convins ca Romania va avea viitorul pe care-l merita! Prima ediție a “Horei Satului” de la Stalpeni a adunat oamenii locului laolalta in vatra satului pentru a pastra tradițiile. Hora satului, portul și cantecul popular au adus bucurie pe fețele și in sufletele tuturor.…

- Catalin Gherzan: Eșec costisitor – Iresponsabilitatea USR ne costa milioane! Inceperea procesului Pfizer vs. Romania cu privire la vaccinurile COVID-19, prin care compania farmaceutica solicita despagubiri de sute de milioane de euro de la statul roman, a fost generata din cauza unor iresponsabili USR…

- Dispar inspectoratele școlare! Ministerul Educației a dat un ordin prin care se desființeaza inspectoratele școlare județene din Romania. Pana la data de 30 mai 2025, instituțiile vor disparea definitiv. Direcțiile județene de invațamant preuniversitar le vor lua locul. Inițial, instituțiile ar fi trebuit…

- Europarlamentarul Dacian Cioloș a afirmat marți, 23 ianuarie, ca „dupa ce ieri” a spus ca va cere in Consiliul UE demisia Comisarului european pentru Agricultura, Janusz Wojciechowsk, ministrul Florin Barbu „a venit pana la Bruxelles pe banii cetațenilor”, dar „nu a participat la ședința”.Fost Comisar…

- Inmatricularile de autoturisme noi in UE au crescut anul trecut cu 14% fața de 2022 In luna decembrie 2023 , inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu 3.3% fața de decembrie 2022, atingandu-se un nivel de 867.052 unitați, conform datelor Asociației Constructorilor de Automobile…

- Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de baza ar putea fi prelungita. Ce produse vor fi adaugate pe lista Masura privind plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de baza ar putea fi prelungita. Guvernul ia in calcul și introducerea unor noi produse pe lista. Prelungirea ar fi si dupa…