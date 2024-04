Stiri pe aceeasi tema

- „Un exemplu ca Ordonanța privind plafonarea adaosului comercial funcționeaza este și faptul ca oamenii din Ungaria vin sa cumpere alimente din Romania pentru ca sunt mai ieftine”, spune ministrul Agriculturii, Florin Barbu. „Un exemplu ca Ordonanța privind plafonarea adaosului comercial funcționeaza…

- "Ce vad in fața ochilor, pui vopsit cu galben. Pui vopsit, se face alb, cand il speli se face alb se ia culoarea de pe el. Uitati aici! De fapt, el e un pui alb, dar vopsit galben", spune o romanca, intr-o postare pe internet."Nu e normal sa le dea cu vopsea si pe urma sa ni-i vanda noua", spune o femeie,…

- Alimentele produse in Romania ar urma sa fie mai ieftine cu pana la 20% fața de costul actual, susține ministrul Agriculturii, Florin Barbu. El a anunțat ca se lucreaza la un proiect de lege care sa limiteze adaosul comercial la alimentele autohtone. In ceea ce privește produsele alimentare de import,…

- Sunt tensiuni uriașe și, potrivit unor surse, liberalii vor sa ceara demiterea ministrului Barbu. In plus, se pregatește comasarea alegerilor locale cu europarlamentarele, dar și o alianța politica PSD-PNL, cu liste comune pentru Parlamentul European. Liderii PNL și PSD sunt in biroul președintelui…

- Reprezentanții marilor lanțuri de magazine din Romania sunt așteptați astazi, 29 ianuarie, la Guvern, pentru a avea noi discuții cu premierul Marcel Ciolacu. Discutam de 21 de produse de baza care in momentul de fața au adaosul comercial plafonat la 20%. Știm ca intenția guvernului este sa prelungeasca…

- Prețurile la alimentele de baza ar putea sa creasca de la 1 februarie, daca Guvernul și reprezentanții marilor magazine nu cad de acord in privința prelungirii plafonarii adaosului comercial la un numar de produse. Pentru a preveni aceasta creștere de prețuri, premierul Marcel Ciolacu și ministrul Agriculturii,…

- Romania isi mentine pozitia conform careia este obligatoriu ca derogarea de la standardele privind bunele conditii agricole si de mediu sa fie prelungita, a declarat, marti, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la reuniunea Consiliului Agricultura si Pescuit (AGRIFISH), precizand ca fermierii romani…

- „Stiu problemele cu care se confrunta fermierii romani, stiu revendicarile pe care le au, am avut discutii foarte importante atat cu fermierii din strada, cat si cu formele asociative. Vreau sa linistesc inca o data fermierii romani ca procesele verbale pe care le-am incheiat, atat cu protestatarii…