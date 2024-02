Noah Kahan a lansat varianta deluxe a albumului “Sitck Season”

Stiri pe aceeasi tema

- Fly Project a cucerit lumea intreaga și numai anul trecut a depasit 25 de miliarde de vizualizari cu cea mai iubita piesa, Toca Toca. Dupa turneul internațional de anul trecut, incheiat in Egypt, Fly Project a reușit sa ajunga in topul celor mai virale piese din Romania pe TikTok cu Copacabana, un nou…

- Ion Țiriac, miliardarul roman de 84 de ani, a realizat o noua achiziție la final de 2023. Și-a adaugat la colecția personala un tractor Porsche.Una dintre ultimele piese ale colecției personale ale miliardarului este un tractor Porsche-Diesel Super S 308, restaurat integral dupa anul 2000. Colecția…

- Cantecul „Last Christmas” al grupului pop Wham! a ajuns pe prima pozitie a topului muzical de Craciun din Regatul Unit, vineri, la 39 de ani dupa lansarea sa initiala, informeaza BBC. Aceasta piesa din 1984, devenita clasica in randul preferintelor publicului, l-a invins pe Sam Ryder in urma uneia dintre…

- Noah Kahan face echipa cu Gracie Abrams pentru “Everywhere, Everything” – cea mai recenta colaborare Stick Season (We’ll Be Here Forever) a lui Kahan, dupa lansarile recente cu Hozier in „Northern Attitude”, Kacey Musgraves in „She Calls Me Back”, Lizzy McAlpine in „Call Your Mom” și Post Malone in…

- Un numar de 13 piese din colectia de tezaur a Muzeului Civilizatiei Dacice si Romane (MCDR) Deva, reprezentative pentru perioada romana, sunt prezente intr-o expozitie ce a fost vernisata, in aceasta saptamana, la Muzeul National Roman (Termele lui Diocletian) din capitala Italiei.MCDR Deva participa…

- Dublu prilej pentru iubitorii de carte rara și obiecte de colecție, saptamana viitoare: Evenimentul de marca ce intregește „Colecția unui bibliotecar” prezinta, in licitație publica, loturi de carte rara, harți vechi, manuscrise și fotografii de epoca, fi

- Romania se confrunta cu un val de inregistrari falsificate menite sa induca oamenii in eroare. Autoritațile atenționeaza ca unele pot fi și periculoase. Klaus Iohannis cantand la acordeon muzica populara in formație cu Dragnea și Ciolacu, Volodimir Zelenski dand din buric, Putin facand coregrafie…

- Inițial lansata de catre Noah Kahan ca single pe albumul sau “Stick Season”, acum artistul originar din Vermont colaboreaza cu Hozier pentru o noua versiune a melodiei “Nothern Attitude”. Noah a declarat: „Acest album este o scrisoare de dragoste catre New England și o incercare de a picta o imagine…