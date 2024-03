Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolul Fernando Alonso (Aston Martin) și britanicul George Russell (Mercedes) vor fi audiați dupa Marele Premiu de Formula 1 de la Melbourne (Australia). In ultimul tur al cursei, George Russell a lovit violent parapetul și și-a distrus mașina, care a ramas in mijlocul circuitului, și a provocat…

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) va porni de pe prima pozitie a grilei in Marele Premiu al Australiei, a treia etapa a Campionatului Mondial de Formula 1.Verstappen a fost in pole position si in primele doua etape ale sezonului, in Bahrain si Arabia Saudita, curse pe care le-a si castigat,…

- George Russell și Carmen Montero Mundt traiesc o frumoasa poveste de dragoste, fiind unul dintre cuplurile solide din padocul Formula 1™. Insa puțini știu cine este, de fapt, iubita pilotului Mercedes.

- Lewis Hamilton va pleca la Ferrari la finalul sezonului 2024, iar Mercedes i-ar fi gasit un inlocuitor pe masura britanicului. Conform Marca, Toto Wolff il va aduce la echipa pe Fernando Alonso, veteranul circuitului mondial. Mercedes trebuie sa-i aduca lui George Russell un coechipier pentru 2025.…

- Monegascul Charles Leclerc (Ferrari) a reusit cel mai bun timp vineri, in ultima din cele trei zile de teste din Bahrain inaintea noului sezon al Campionatului Mondial de Formula 1, informeaza AFP. Charles Leclerc a fost urmat de britanicul George Russell (Mercedes). La volanul modestului sau Sauber,…

- Noah Kahan a lansat varianta deluxe a albumului “Sitck Season”. Colecția de 30 de piese include noul sau single foarte așteptat „Forever” și doua noi colaborari, „You’re Gonna Go Far” cu Brandi Carlile și „Paul Revere” cu Gregory Alan Isakov. Aceste trei melodii noi se alatura celor 21 de piese lansate…

- Cand arheologii au descoperit un tezaur din Epoca Bronzului acum mai bine de 60 de ani, au fost uluiți de ceea ce au gasit. Cu toate acestea, ei nu au realizat cat de surprinzatoare era cu adevarat descoperirea lor. Se pare ca unele piese din cufarul de comori, cunoscut sub numele de Tezaurul din Villena,…

- Ion Țiriac, miliardarul roman de 84 de ani, a realizat o noua achiziție la final de 2023. Și-a adaugat la colecția personala un tractor Porsche.Una dintre ultimele piese ale colecției personale ale miliardarului este un tractor Porsche-Diesel Super S 308, restaurat integral dupa anul 2000. Colecția…