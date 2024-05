Stiri pe aceeasi tema

- CFR anunța reintroducerea dupa 19 ani a trenurilor București Nord – Giurgiu, care vor face peste doua ore pentru 93,2 km.Mai exact, conform anunțului Societații Naționale a Cailor Ferate Romane, calatoria va dura 130 de minute pe traseul București Nord – București Progresu – Giurgiu. Intre Gara de Nord…

- ​Din luna iunie vor reveni dupa 19 ani de pauza trenurile pe linia 102 București Nord - București Progresu - Gradiștea - Giurgiu, dar vitezele nu vor fi prea mari, iar calatoria București Progresu - Giurgiu va dura mai mult de 80 de minute. Mai lung va fi drumul București Nord - Giurgiu.

- Faceți-va din timp planuri de calatorie pentru vacanța! CFR Calatori informeaza ca, in perioada 14 iunie – 14 octombrie 2024, trenul internațional “Romania” va asigura zilnic legatura directa de la București catre Istanbul /Halkali, Varna, Sofia și retur. Biletele spre/dinspre aceste destinații sunt…

- Romanii vor putea merge in destinațiile lor preferate cu trenul. Astfel, in perioada 14 iunie – 14 octombrie 2024, trenul internațional ”Romania” va asigura legatura directa intre Bucuresti si Istanbul/Halkali, Varna, Sofia si retur. Ce preț vor avea biletele de tren Biletele de tren au fost deja puse…

- ”Traficul feroviar este oprit la aceasta ora intre statiile Valea Calugareasca si Ploiesti Est (linia CF Ploiesti Sud - Buzau) pentru indepartarea unui arbore cazut pe linia de contact, in zona km 66+500, si stingerea unui incendiu izbucnit la vegetatia din apropierea caii ferate”, conform unui comunicat…

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA aloca 2,426 milioane lei, fara TVA, pentru servicii de intretinere si reparatii de software, contractul urmand sa fie incheiat pentru o perioada de 12 luni. Transgaz cumpara licențe Oracle de 2,5 milioane de lei, potrivit unui anunt publicat…

- Trenurile sunt așteptate sa revina pe ruta directa dintre București și Giurgiu in trimestrul trei al acestui an. Un oficial al Ministerului Transporturilor a declarat ca trenurile sunt așteptate sa revina pe ruta directa dintre București și Giurgiu in trimestrul trei al acestui an, pe masura ce lucrarile…

- Pentru calatoria cu trenurile CFR Calatori pe relații de pe ruta București Nord – Aeroport Henri Coanda și retur, suplimentar celorlalte modalitați existente de cumparare a biletelor, precum: • casele de bilete din stațiile București Nord și Aeroport Henri Coanda; • online, fie direct…