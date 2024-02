Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul Alex Velea a postat, duminica seara, un story pe Instagram, in care spune ca nu a avut nicio legatura cu incidentul de la hotelul din Padina, judetul Dambovita, unde un barbat a fost injunghiat mortal.

- Crima sangeroasa intr-un hotel din Padina, județul Dambovita, la o petrecere la care au participat inițial și cantareți romani, cum ar fi Alex Velea. In urma unei altercații, un barbat de 41 de ani a fost atacat și injunghiat mortal. Sorin Anghel, proprietarul unei firme de paza si tatal a doi copii,…

- Alex velea și Alina Eremia, doua dintre vedetele care au fost la petrecerea de vedete din Dambovița, unde un barbat a fost ucis de fiii vrajitoarei Sidonia, au reacționat pe Instagram la tragicul eveniment. "Salutare tuturor. Incerc sa-mi revin din starea de soc in urma tragediei petrecute…

- Barbatul in varsta de 41 de ani injunghiat mortal, noaptea trecuta, intr-un hotel de lux din Padina, județul Dambovița, ar fi fost atacat pentru ca a incercat sa-și apere soția. Potrivit informațiilor Digi24, femeia dansa, iar indivizii care petreceau alaturi de Alex Velea au facut glume pe seama ei.…

- 'Canta' in familie, in fața procurorilor! Dupa Alex Velea, și Antonia va fi audiata dupa crima de la petrecerea cu vedeteUn barbat a fost ucis dupa un conflict spontan la o petrecere care avea loc intr-un hotel din zona Padina, in Județul Dambovița. La eveniment participau mai multe vedete. Petrecerea…

- Au aparut primele imagini dupa atacul de la petrecerea cu vedete din Dambovița. Paramedicii au incercat sa salveze viața barbatului in varsta de 41 de ani din Targoviște, insa a fost in zadar, deoarece acesta era deja decedat. Iata ce fotografii au aparut de acolo, dar și ce se știe despre atacatori!

