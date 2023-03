România trebuie să reducă cu 62% consumul de carne până în 2030 UE trebuie sa reduca consumul de carne cu peste 71%, pana in 2030, iar Romania cu 62%, potrivit Acordului Climatic de la Paris, pentru a reduce poluarea. Iar cum comisarii europeni considera ca animalele, și vaca, in mod special, polueaza cel mai mult, devine clar ce viitor așteapta fermele de animale și producția de carne. In cazul Romaniei, consumul de carne trebuie sa ajunga la 62% pana in 2030, respectiv 75% pana in 2050, anul in care emisiile de carbon ar trebui sa fie reduse la zero, in condițiile in care oricum este mai mic cu vreo 20 kg pe cap de locuitor pe an, fața de media UE. Pe de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

