Transparență, fapte și cifre care confirmă siguranța sectorului avicol Carnea de pui și ouale din Romania, fara riscuri pentru consumatori! Rezultatele celor 2721 de probe analizate prelevate din carne de pasare și 481 probe prelevate din oua de consum, analizate pentru hormoni și alte reziduuri, date publicitații prin Raportul EFSA din data de 26 februarie 2024, reconfirma faptul ca romanii au acces la oua și carne de pasare sigure, produse de producatorii romani. De altfel, toți membrii Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR), producatori de carne de pasare si oua consum din Romania, respecta cu strictețe legislația in vigoare, fiind monitorizați permanent… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

In ceea ce privește utilizarea antibioticelor, UCPR a subliniat ca acestea sunt folosite doar in scop curativ, sub prescripția și supravegherea medicului veterinar.

- Carnea de pui si ouale din Romania sunt fara riscuri pentru consumatori, iar rezultatele analizelor efectuate recent de Agentia Europeana pentru Siguranta Alimentelor (EFSA) atesta ca producatorii romani respecta cu strictete legislatia in vigoare, sustin reprezentantii Uniunii Crescatorilor de Pasari…

- Autoritațile romanești au prelevat, in 2022, un numar total de 2.721 de probe din sectorul avicol, a carui producție a insumat 522.205 tone de carne de pasare. Rezulta 1,04 probe la fiecare 200 de tone carne de pui, producție romaneasca. Datele analizate de autoritațile naționale, din fiecare stat…

