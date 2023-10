Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European va vota, miercuri, in prima lectura, introducerea vizelor electronice Schengen, dupa ce deputatii europeni au dezbatut modificarile aduse legislatiei europene pe aceasta tema. Cele mai mari grupuri parlamentare au sustinut proiectul de lege. In numele grupului Partidului Popular…

- Turcia, Romania si Bulgaria vor lucra impreuna impotriva amenintarii minelor plutitoare in Marea Neagra aparute in urma razboiului dintre Rusia si Ucraina, a anuntat miercuri Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters. Ministerul de la Ankara nu a oferit detalii despre cum va fi abordata problema…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a cerut sambata guvernelor din Romania si Bulgaria sa elimine taxa de pod de la Giurgiu – Ruse, potrivit Agerpres. „Aceasta taxa de pod reprezinta un obstacol in calea liberei circulatii de persoane si bunuri intre tarile noastre. Dupa aderarea la Schengen nu vor mai…

- Austria has rejected European Commission President Ursula von der Leyen’s call to lift its veto against Bulgaria and Romania joining the Schengen area, arguing that extending the visa-free zone currently makes no sense, according to Euractiv. In her State of the Union address on Wednesday, von der Leyen…

- The European Commission President Ursula von der Leyen said Wednesday that Bulgaria and Romania should be admitted to the EU’s free-movement zone “without any further delay,” according to Politico. “They have proved it: Bulgaria and Romania are part of our Schengen area,” von der Leyen said in her…

- Doi turisti germani, aflati in concediu cu bicicletele, s-au ales cu dosar penal dupa ce au trecut ilegal granita dinspre Romania spre Ungaria. Potrivit PreseiSM, cei doi au crezut ca tara noastra este in Schengen si pot circula liber, asa cum erau obisnuiti in restul Europei. Cei doi turisti credeau…

- Grupul austriac Erste se așteapta ca Banca Naționala a Romaniei sa pastreze neschimbata dobanda de politica monetara – la 7%, in ședința de pe 7 august, dar afirma ca noul cadru fiscal poate duce la creșterea inflației, potrivit unei analize publicate joi. ”Noile prognoze de inflație nu ar trebui sa…