România în Schengen. Atât de aproape, dar totuși destul de departe Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit despre efortul facut de Romania pentru a sprijini Ucraina in transportul de cereale, efort apreciat de liderii europeni care ne sustin pentru intrarea in Spatiul Schengen. Aurescu a explicat cum Finlanda si-a schimbat votul, dar si de ce Olanda, care se afla in campanie electorala, ar putea fi convinsa ca meritam sa fim primiti in Schengen. Intrebat sambata, la Digi 24, de ce atunci cand vine vorba de Schengen, lucrurile nu par sa functioneze, Bogdan Aurescu a explicat de ce lucrurile chiar functioneaza, avand efortul Romaniei de a ajuta Ucraina.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

