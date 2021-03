Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR, George Simion, a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca decizia autoritaților de a continua vaccinarea cu AstraZeneca este ”un atentat la siguranța romanilor” și l-a criticat pe președintele Klaus Iohannis ca ar ”persista in eroare” in timp ce 15 țari europene au decis suspendarea vaccinarii…

- Catalin Drula a anuntat ca Ordonanta de Urgenta a fost prezentata in prima lectura in sedinta de Guvern si modifica legislatia privind achizitiile publice, actul normativ aducand clarificari cu privire la domiciliul firmelor care pot participa la procedurile de achizitie publica din Romania. Ministrul…

- Potrivit expunerii de motive, crearea unui nou post de vicepreședinte este necesara pentru „eficientizarea, asumarea și responsabilizarea actului managerial”. In realitate, surse politice susțin ca motivul ar fi negocierile politice din PNL și imparțirea funcțiilor, potrivit Digi24.ro Transparența…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat, joi seara la Digi24, ca inca din primele zile de mandat s-a interesat de proiectul privind constructia autostrazii Bucuresti – Brasov si ca a aflat ca pentru aceasta nu s-a mai facut un studiu de fezabilitate din anul 2005, relateaza news.ro. Ministrul…

- Cand ar putea lua sfirșit pandemia? Raspunsul ține cont de rata vaccinarii, in condițiile in care specialiști precum Anthony Fauci au sugerat ca va fi nevoie de o acoperire de 70% pana la 85% a populației pentru ca lucrurile sa revina la normal. Conform Bloomberg’s Vaccine Tracker, Israelul, țara cu…

- O analiza Bloomberg arata ca, in ritmul actual de vaccinare, Romania ar atinge ținta de 75% din populație imunizata peste 2,6 ani, informeaza Digi24 , care citeaza Bloomberg. Potrivit sursei citate, ar putea dura pana la 7 ani pana cand 70-85% din populația planetei ar fi imunizata, pentru ca pandemia…

- Precizarea a fost facuta in legatura cu memorandumul discutat in Guvern care limiteaza participarea la licitații a unor firme care sunt din afara UE sau cu care Romania nu are acorduri comerciale. ”E momentul sa facem o alegere strategica. Alegerea strategica a Romaniei in ultimul an a fost destul de…

- Mai multe edituri ale centrelor mitropolitane și eparhiale din Patriarhia Romana, precum și reviste ale mitropoliilor sau facultaților de teologie din țara au fost evaluate de Consiliul Național al Cercetarii Științifice (CNCS), potrivit basilica.ro. Evaluatorii sunt cercetatori sau cadre…