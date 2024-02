Elvis, fratele lui Emi Pian, ar fi cerut azil politic in SUA, dupa ce a fugit din Romania pentru a scapa de condamnare intr-un dosar pentru furt calificat, șantaj și favorizarea faptuitorului.Interlopul urma sa se prezinte in ziua de 12 februarie la proces, dar intre timp a fugit in Statele Unite. Potrivit unor surse, Elvis Pian a ajuns in Mexic și de acolo a trecut fraudulos frontiera in SUA, unde a fost prins și reținut, anunța un post TV.Elvis Pian ar fi cerut deja azil politic, un subterfugiu la care apeleaza mulți imigranți, deoarece in perioada de timp in care se verifica temeinicia reclamație,…