Mircea Geoana a vorbit, in cadrul unui interviu la Antena 3 CNN, despre o eventuala candidatura la alegerile prezidențiale de anul acesta. Actualul secretar-adjunct al NATO a spus ca Romania are nevoie de o noua paradigma de a funcționa la nivel administrativ, politic și tehnologic, in conformitate cu evoluția celorlalte țari europene. „O decizie finala inca nu am luat-o și este evident faptul ca trebuie sa-mi fac datoria la NATO pana in ultima zi de mandat. Este un lucru evident obligatoriu și care face parte din etica mea profesionala și din obligațiile mele de lider politic roman și la nivel…