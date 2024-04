Stiri pe aceeasi tema

- Pas important facut de un celebru milionar roman, dupa ce a fost diagnosticat cu cancer. Excentricul om de afaceri Nick Radoi, diagnosticat cu cancer de colon vara trecuta, și- a scris testamentul. In varsta de 63 de ani, Nick Radoi, cu o avere estimata la 30 de milioane de euro, a primit diagnosticul…

- Pe langa faptul ca au cerut oamenilor sa iși faca provizii de combustibil, alimente și apa, diverși oficiali pentru situații de urgența au avertizat ca școlile ar trebui inchise, iar locuitorii ar trebui sa iși faca provizii și pentru animalele de companie.Motivul nu este nicidecum o conspirație guvernamentala,…

- Pe langa faptul ca au cerut oamenilor sa iși faca provizii de combustibil, alimente și apa, diverși oficiali pentru situații de urgența au avertizat ca școlile ar trebui inchise, iar locuitorii ar trebui sa iși faca provizii și pentru animalele de companie.Motivul nu este nicidecum o conspirație guvernamentala,…

- Motivul dispariției milionarului de origine romana Nick Radoi. Popular dar și controversat in randul comunitații de origine romana din California, gazda petrecerilor excentrice peste ocean, in care multe vedere din Romania s-au dat in stamba, a trecut printr-o cumpana uriașa. A fost diagnosticat cu…

- ”Cu prilejul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii, am semnat la Boston o scrisoare de intentie cu Lockheed Martin, companie americana de top in domeniile aerospatial, militar si energetic. Este un prim pas pentru dezvoltarea tehnologiei de productie a bateriilor in Romania. Si nu orice fel…

- Anamaria Prodan radiaza de fericire, dupa ce in viața ei a aparut Ronald Gavril. Impresara a facut primele declarații despre frumoasa poveste de dragoste pe care o traiește alaturi de marele sportiv.Anamaria Prodan a lasat in urma toate problemele trecutului și este din nou zambitoare. De ceva timp,…