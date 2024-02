Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a dat carțile pe fața și a spus adevarul, dupa ce s-a speculat ca fiica ei, Sarah, a apelat la medicul estetician. Impresara spune ca aceasta nu are nicio intervenție estetica la nivelul feței.Anamaria Prodan și Sarah Dumitrescu au mers in cabinetul medicului estetician, insa nu și-au…

- In anul 1971, filmul „Mihai Viteazul”, regizat de Sergiu Nicolaescu și scenarizat de Titus Popovici, a marcat cinematografia romaneasca, devenind un simbol al eroismului național. Rolul principal, interpretat de Amza Pellea, a oferit o reprezentare memorabila a domnitorului dornic de unirea Principatelor…

- Cel mai vechi mesaj trimis de Ziua Indragostitilor in limba engleza dateaza din 1477.Ziua isi ia numele de la un sfant celebru, despre care au aparut, de-a lungul timpului, mai multe povesti.In credinta populara, Sfantul Valentin a fost un preot in Roma celui de-al treilea secol. Imparatul Claudiu…

- Elvis, fratele lui Emi Pian, ar fi cerut azil politic in SUA, dupa ce a fugit din Romania pentru a scapa de condamnare intr-un dosar pentru furt calificat, șantaj și favorizarea faptuitorului.Interlopul urma sa se prezinte in ziua de 12 februarie la proces, dar intre timp a fugit in Statele Unite. Potrivit…

- Dan Negru este de cateva zile in Statele Unite, iar acolo a intampinat diverse situații, pe care le-a impartașit cu urmaritorii lui de pe Instagram. „Știu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj, credea Creanga. Așa am pațit și eu zilele astea. Toata lumea in Romania se pricepe la mașini…

- Articolul Autoturism de epoca unicat, cumparat din Statele Unite de un cunoscut medic buzoian se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Clubul Retromobil, filiala Buzau, s-a imbogațit cu un autovehicul unic in Romania. Este vorba despre un model Excalibur Phaeton V, cu doar 18.000 mile parcurse, care…

- Diferite tipuri de caroserie reflecta nevoi diferite. Unii șoferi prefera hatchback-urile mici, in timp ce alții opteaza pentru variante mai incapatoare cum ar fi break-urile sau SUV-uri. Cercetarile efectuate in Romania de catre compania de date auto carVertical arata ca romanii prefera sedan-urile…