Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a contactat autoritațile competente din Romania pentru a se informa despre masurile pe care le iau in criza Blue Air. Anunțul a fost facut de un purtator de cuvant al forului de la Bruxelles. Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene a spus ca drepturile pasagerilor din UE care calatoresc…

- Preturile energiei in Europa au scazut marti, in urma indiciilor ca regiunea accelereaza eforturile de a atenua o criza care ameninta sa provoace recesiune, transmite Bloomberg. In Germania, contractele futures de energie pentru anul viitor au scazut cu 26%, in timp ce in Tarile de Jos pretul gazelor…

- Primaria municipiului Hunedoara anunta ca a luat temporar unele masuri menite sa diminueze consumul de energie electrica. Astfel, va fi redus la jumatate numarul lampilor de iluminat conectate la reteaua publica, pe arterele importante, iar iluminatul va fi intrerupt total pe timpul nopții atat la sediile…

- Cel mai recent raport al Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, intitulat ”Seceta in Europa – august 2022”, dezvaluie ca seceta actuala este cea mai grava din ultimii 500 de ani in Europa. Romania se afla printre statele europene in care pericolul de seceta a crescut din cauza nivelului…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca s-a cerut Comisiei Europene reducerea substantiala a livrarilor de vaccin impotriva COVID-19 pentru acest an si pentru 2023. Romania mai are peste opt milioane de doze de vaccin, care la un moment dat vor expira. ”Noi avem peste 8.000.000 de doze de…

- Productia de miere din acest an este va fi redusa la 12.000 – 13.000 de tone din cauza secetei, mult sub media unui an bun, cum a fost 2015, cand Romania a fost pe primul loc in Europa cu peste 32.000 de tone de miere, sustine presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania (ACA), Ioan […]…

- Europa se confrunta cu temperaturi mult peste media lunara. Franta se pregateste luni pentru ceea ce ar putea deveni una dintre cele mai fierbinti zile inregistrate vreodata in aceasta tara, cu temperaturi ce ar putea atinge 40 de grade Celsius in regiunile costiere preferate de turisti, in timp ce…

- Ucraina a inceput sa exporte energie electrica catre Uniunea Europeana, a anuntat, joi, premierul ucrainean, Denis Smihal. Primele livrari au plecat spre Romania inca de la miezul noptii, potrivit lui Smihal, relateaza CNN. ”La doar trei luni de la primirea certificarii energetice, a inceput mult asteptatul…