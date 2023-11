In timp ce graul autohton se afla in silozuri, Romania importa cantitați importante de faina din Republica Moldova și Ucraina. Intre timp, peste 200 de mori au fost nevoite sa-și intrerupa activitatea. Romania este cel mai mare importator de faina de grau din Republica Moldova, cu o pondere de 78,8% din totalul volumelor livrate, in primele 11 luni din 2023, fiind urmata de Congo și Tanzania. Moldovenii la randul lor sunt principalul importator de faina de grau din Ucraina, fiind posibil ca o mare parte din aceste cantitați sa ajunga in Romania sau cel puțin așa se vorbește in piața. In primele…