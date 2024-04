Desfăşurare de militari în Marea Neagră şi în Delta Dunării Exercitiu militar de amploare, organizat de Fortele Navale Romane. Peste 2.200 de militari aliati se vor antrena in Marea Neagra, in zona costiera, pe fluviu si in Delta Dunarii la exercitiul multinational „Sea Shield 24”, pentru misiuni de combatere a activitatilor ilegale pe mare si fluviu, controlul maritim si fluvial, cautare si salvare pe mare, acordarea asistentei unei nave aflate in dificultate si asigurarea securitatii la nivelul infrastructurii critice. Conform unui comunicat MApN, la exercitiul organizat de Fortele Navale Romane in perioada 8 – 21 aprilie participa, alaturi de Romania,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

