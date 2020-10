Robert Cazanciuc cere demisia premierului Ludovic Orban Robert Cazanciuc, președintele Senatului, ii cere demisia premierului Ludovic Oran. Asta dupa ce procurorii au descins, sambata, și au facut mai multe percheziții la casa șefului de la Oficiul de Spalare a Banilor. Acuzațiile care i se aduc lui Laurențiu Baranga, șeful ONSB sunt ca și-ar fi plagiat diploma de bacalureat.Intr-o postare pe contul sau de socializare, șeful Senatului spune ca „imposture este risc de securitate naționala”. „Premierul Orban trebuie sa iși asume prin demisie, numirea, prin Hotararea de Guvern nr. 746/3.09.2020, in fruntea Oficiului de Prevenire și Combatere a Spalarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

