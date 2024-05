Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Dupa o prima evaluare a situației, se pare ca focul ar fi izbucnit in mansarda locuinței, iar pompierii spun ca au reușit localizarea acestuia. Reprezentanții ISU au precizat ca au intampinat greutați in ceea ce privește alimentarea mașinilor cu apa, din cauza ca nu prea este presiune la hidranții…

- SPAIMA… In aceste momente, un incendiu puternic a cuprins o casa de la Gura Bustei, o suburbie a municipiului Vaslui. Cateva mașini de pompieri, dar și echipaje de Poliție s-au dus in mare viteza la fața locului, pentru a interveni, in incercarea de a limita dezastrul. Salvatorii acționeaza pentru a…

- INCREDIBIL… Un accident destul de urat ce a avut loc la o spalatorie din Gura Bustei, duminica seara, arata slabiciunile noii generații de polițiști de la Rutiera. Accidentul a fost provocat de o șoferița care avea permisul de trei saptamani și care circula cu viteza pe drumul ce duce la Gura Bustei.…

- PADURARII LA INALȚIME… Incendiul de la Stanilești din crangul plantat acum 8 ani, de peste 100 de hectare, finanțat din fonduri europene, a fost stins, dupa o lupta de 10 ore contracronometru. Au fost mobilizați peste 40 de padurari din zona Hușului și pompieri care s-au sincronizat perfect și au reușit…

- UPDATE: Pompierii militari au precizat in urma cu puțin timp faptul ca, din fericire, nu se confirma banuiala conform careia persoanele din interiorul imobilului sa fi fost surprinse inauntru in momentul in care s-a prabușit tavanul. STIRE INITIALA: DRAMATIC… Un incendiu devastator a izbucnit in aceasta…

- UPDATE: Confom reprezentanților IPJ Iași, vinovata de producerea accidentului este o ieșeanca de 32 de ani. Aceasta a ieșit cu autoturismul din curtea Spitalului Socola Iași, fara sa se asigure și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un vasluian de 63 de ani. In urma coliziunii, șoferița…

- UPDATE: In cazul de la Armașoaia, polițiștii au deschis doua dosare penale, unul pentru „distrugere” și altul pentru „ucidere din culpa” “La data de 22.02.2024, ora 01:57, Poliția Municipiului Vaslui a fost sesizata, prin apel S.N.U.A.U. 112, cu privire la producerea unui incendiu, intr-o locuința din…

- DRAMATIC… Incendiu de proporții la una din filialele companiei vasluiene Kazan, cel mai mare distribuitor regional de instalații sanitare, sisteme de incalzire și amenajari de bai și bucatarii! Au ars stocuri de marfa de peste 12 milioane lei la filiala din Cluj. Incendiul s-a petrecut in aceasta dimineața,…