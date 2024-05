Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura anului incercata de Rapid! Dan Șucu, acționarul majoritar al giuleștenilor, a anunțat public faptul ca Mircea Lucescu este dorit ca antrenor. Pentru prima oara, Dan Șucu a anunțat in mod clar faptul ca Mircea Lucescu este dorit de Rapid. Mai mult decat atat, legendarul antrenor va avea control…

- Marius Șumudica (53 de ani), antrenor liber de contract in acest moment, a oferit prima reacție dupa intalnirea pe care a avut-o joi cu Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid. Cei doi s-au vazut și au avut o discuție de o ora și jumatate, iar Șumudica a fost incantat de subiectele de discuție pe…

- Dan Șucu, acționatul majoritar de la Rapid, a dezvaluit ca s-a intalnit cu Marius Șumudica azi (joi). Cei doi au discutat o ora și jumatate, iar omul de afaceri și-a exprimat o prima opinie despre antrenorul liber de contract. Rapid e foarte aproape sa rateze locurile de cupe europene, mai are doar…

- Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid, a facut o declarație surprinzatoare, care ar putea bloca venirea in club a lui Marius Șumudica. Ii promite public lui Bogdan Lobonț (46 de ani), antrenorul interimar al formației, ca va continua ca „principal” sezonul viitor in cazul in care va califica echipa…

- Marian Iancu (58 de ani) fostul patron al Politehnicii Timișoara, spune intr-o declarație pentru GSP.RO ca e obligatoriu ca Marius Șumudica sa fie numit „principal” la Rapid, iar principalii vinovați ai situației din acest moment sunt doar Victor Angelescu, acționar minoritar și Daniel Niculae, președintele…

- Rapid pregatește din timp sezonul urmator. Dupa ce i-a transferat deja pe Rareș Pop (18 ani), Catalin Vulturar (20 de ani) și Claudiu Micovschi (24 de ani), Dan Șucu mai pregatește o lovitura pe piața transferurilor. Anunțul vine in contextul in care meciul dintre Rapid și CFR Cluj se joaca in aceasta…

- Liber de contract dupa desparțirea de Gaziantep, Marius Șumudica (53 de ani) a dezvaluit ce discuție a avut cu Mihai Rotaru, patronul Universitații Craiova. Tehnicianul care a luat titlul cu Astra și care in Romania a mai antrenat la echipe precum Rapid, FC Vaslui sau Concordia Chiajna spune ca ar dori…

- Mircea Lucescu l-a laudat pe Dan Șucu, principalul acționar de la Rapid, pentru investițiile la clubul din Giulești. Lucescu, liber de contract in acest moment, l-a descris pe Șucu in doua cuvinte: „conducator excelent”. Il Luce a facut comparația cu George Copos, patron sub conducerea caruia Rapid…