Un polițist din județul Mureș a fost reținut alaturi de o alta persoana, sub acuzația de trafic de droguri de mare risc. La descinderi, oamenii legii au descoperit substanțe halucinogene. Doua persoane, printre care și un polițist, au fost reținute pentru trafic de droguri de procurorii DIICOT in județul Mureș, in urma mai multor percheziții domiciliare. Procurorii au descoperit in locuințe droguri de mare risc. Polițistul traficant, filat de DIICOT Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Targu Mureș, impreuna cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Targu Mureș, au documentat…