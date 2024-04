Descinderi la traficanții de droguri din București! Au fost luați ca din oală Descinderi la traficanții de droguri din București! Procurorii DIICOT au descins la 9 adrese din Capitala, dar și din județul Timiș, la o grupare suspectata ca vinde droguri de mare risc. Cinci persoane sunt vizate de acțiunea procurorilor! Descinderi la traficanții de droguri din București Așadar, descinderi in aceasta dimineața la traficanții de droguri din […] The post Descinderi la traficanții de droguri din București! Au fost luați ca din oala appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Percheziții astazi la persoane banuite de trafic de droguri, in județul Timiș și in Capitala, potrivit unui comunicat emis de DIICOT. „La data de 17... The post Percheziții domiciliare la traficanții de droguri din Vestul țarii, dar și din capitala appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Un polițist din județul Mureș a fost reținut alaturi de o alta persoana, sub acuzația de trafic de droguri de mare risc. La descinderi, oamenii legii au descoperit substanțe halucinogene. Doua persoane, printre care și un polițist, au fost reținute pentru trafic de droguri de procurorii DIICOT in județul…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a mers sa verifice starea lucrarilor la carosabil din sectorul pastorit de el, insa i-a gasit pe muncitori in pauza de masa. Ce a facut mai departe, vedeți in randurile de mai jos. Cristian Popescu Piedone a luat la pas sectorul 5 pentru a vedea stadiul…

- Trei traficanți de droguri au fost arestați in București , in ultimele doua zile. De la ei au fost capturate peste zece kilograme de canabis, cocaina și importante sume de bani, a informat DIICOT . Doi dintre inculpati au fost prinsi imediat dupa au vandut cantitatea de aproximativ 500 de grame canabis,…

- Trapperul Gabriel Gavris, cunoscut sub numele de scena Gheboasa, este cercetat de procurorii DIICOT dupa ce asupra lui ar fi fost gasite droguri, conform unor surse judiciare citate de G4Media. In același dosar au fost reținute patru persoane, pentru trafic de droguri, fiind acuzate ca au distribuit…

- Un traficant de droguri din Iași s-a confruntat cu mania familiei unuia dintre clienții sai. Ceea ce ar fi trebuit sa fie o simpla vanzare de droguri s-a transformat intr-un adevarat calvar pentru dealer. Așadar, Ambulanța a fost nevoita sa intervina in Iași, acolo unde un dealer de droguri a fost snopit…

- Operațiunea de amploare a avut loc pe 14 februarie – Doi suspecți de trafic de droguri de risc și mare risc reținuți. Poliția din Timișoara, in colaborare cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, au efectuat descinderi la dealerii de droguri din oraș, punand in aplicare 16 mandate…