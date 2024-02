Descinderi spectaculoase la traficanții de droguri din Timișoara: 16 locații luate cu asalt de polițiști și procurori DIICOT Operațiunea de amploare a avut loc pe 14 februarie – Doi suspecți de trafic de droguri de risc și mare risc reținuți. Poliția din Timișoara, in colaborare cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, au efectuat descinderi la dealerii de droguri din oraș, punand in aplicare 16 mandate de percheziție domiciliara. Operațiunea a vizat activitatea infracționala a doua persoane banuite de trafic de droguri de risc și mare risc. In perioada octombrie 2023 – februarie 2024, cei doi suspecți ar fi deținut și comercializat in mod repetat droguri de risc și mare risc catre consumatori din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

