Opt persoane aflate in executarea unor pedepse cu inchisoarea ar fi procurat și deținut pentru a comercializa cantitați de droguri de mare risc și substanțe cu efect psihoactiv sub forma unor hartii impregnate. DIICOT a aflat și polițiștii și procurorii au facut miercuri percheziții.

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Tulcea, impreuna cu procurorii DIICOT Tulcea, au pus in aplicare, miercuri, in patru dosare penale, 11 mandate de percheziție domiciliara, in județele Tulcea, Braila, Galați și Constanța, inclusiv intr-o unitate de penitenciar.

Cercetarile se…