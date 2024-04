BNR este ingrijorata de creșterea rapida a salariilor la stat și adopta o retorica mai dura decat in ultima vreme. BNR iși exprima ingrijorarea cu privire la impactul creșterii salariilor asupra inflației și competitivitații economice. Potrivit minutei celei mai recente ședințe de politica monetara, banca centrala considera dinamica salariala ca fiind principalul motiv de ingrijorare. […] The post BNR lovește puternic in Guvern: Marirea salariilor la stat pune in pericol economia appeared first on Puterea.ro .