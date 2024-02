Bugetarii, în pericol. Achiziții masive de inteligență artificială în sectorul public Strategia naționala in domeniul inteligenței artificiale 2024-2027, elaborata de Guvern, țintește, cu predilecție, sector bugetar, unde se vor face achiziții masive de astfel de tehnologii. Masura va afecta zeci de mii de locuri de munca, in special din sectoarele educației, sanatații și asistenței sociale, care vor fi inlocuite de inteligența artificiala. Marea problema este absența […] The post Bugetarii, in pericol. Achiziții masive de inteligența artificiala in sectorul public first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unele propuneri guvernamentale incurajeaza dezvoltarea rapida a IA. Dar alte proiecte de lege incearca sa o țina in frau și sa protejeze impotriva cazurilor de utilizare periculoase și a incursiunilor in viața privata și libertațile cetațenilor. Și o serie de inițiative incearca chiar sa accelereze…

- Microsoft adauga un nou buton pe tastatura Windows, prima data dupa 30 de ani. Ce funcție va avea Microsoft adauga un nou buton pe tastaturile pentru PC-uri și laptopuri cu sistemul de operare Windows. Noua tasta va deschide un asistent de inteligența artificiala (AI), a anunțat joi gigantul tech. Aceasta…

- Rezultatele unui studiu au fost adunate intr-o lucrare care a fost publicata la inceputul lunii. Studiul se bazeaza pe analiza mai multor voluntari, care au fost puși sa asculte clipuri audio, in timp ce creierul lor era scanat de un aparat FMRI (Functional magnetic resonance imaging). Pe scurt. Cu…

- Hidrologul rus Alexander Tsvetkov a fost arestat in februarie 2023, dupa ce un soft cu inteligența artificiala a stabilit ca fizionomia lui corespunde in proporție de 55% cu portretul robot al unui criminal in serie, realizat in urma cu 20 de ani, in baza

- Uniunea Europeana a convenit vineri asupra unei legislatii fara precedent la nivel global pentru a reglementa inteligenta artificiala (IA). Negocierile intre statele membre si Parlamentul European au fost intense și au durat trei zile. Rezultatul este un „acord politic” cu privire la un text care ar…

- Google DeepMind a folosit inteligenta artificiala (AI) pentru a prezice structura a peste 2 milioane de materiale noi, o descoperire despre care a spus ca ar putea fi folosita in curand pentru a imbunatati tehnologiile din lumea reala, transmite Reuters.Intr-o lucrare de cercetare publicata miercuri…

- Dezvoltarea inteligenței artificiale este concentrata in mainile a prea puține companii, ceea ce le ofera o putere totala asupra acestei tehnologii care evolueaza rapid. O explozie a interesului pentru inteligența artificiala a fost starnita de ChatGPT al OpenAI la sfarșitul anului trecut, datorita…

- Roboții vor inlocui oamenii in cinci domenii de activitate, considera un expert in inteligența artificiala care afirma ca iar asta se va intampla in viitorul nu prea indepartat, noteaza Adevarul.ro.La inceputul acestui an, noua dintre cei mai avansați roboți umanoizi au vorbit la un summit dedicat…