Stiri pe aceeasi tema

- Pachete „ultra-exclusive" pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024 de pana la 500.000 de dolari, despre care promotorii sustin ca includ intalniri cu sportivii, acces la satul olimpic si „sansa de a lua parte la ceremonia de deschidere", sunt vandute celor mai bogati oameni din intreaga lume, relateaza…

- In perioada 5-7 aprilie, componenții loturilor de lupte feminin și masculin ale Romaniei vor participa la turneul preolimpic european de la Baku. Pentru a se califica la Jocurile Olimpice de la Paris, sportivii romani au nevoie clasari pe primele doua locuri in turneul preolimpic de la Baku, potrivit…

- "In urma intrunirii Consiliului de Securitate de duminica, 24 martie, prim-ministrul Frantei a anuntat ridicarea planului 'Vigipirate' la nivelul cel mai inalt, 'urgenta atentat', pe intreg teritoriul francez. Planul 'Vigipirate' implica toti factorii interesati, statul, autoritatile locale, operatorii…

- Muzeul de arta moderna Centre Pompidou din Paris, in colaborare cu Institutul Cultural Roman și Ambasada Romaniei in Franța, organizeaza cea mai importanta retrospectiva dedicata operei lui Constantin Brancuși in Franța. Expoziția va avea loc in perioada 27 martie - 1 iulie și reprezinta un omagiu adus…

- Ministrul Sporturilor din Franta, Amelie Oudea-Castera, a descris, joi, intr-o declaratie acordata postului RMC/BFMTV, drept "coerenta" decizia anuntata de Comitetul International Olimpic (CIO) de a exclude sportivii rusi de la parada navala din cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de…

- Franta a reafirmat, joi, sprijinul sau „de neclintit pentru independenta, suveranitatea si integritatea teritoriala” a Republicii Moldova, a carei presedinta, Maia Sandu, a fost primita la Palatul Elysee pentru a incheia un acord de aparare intre cele doua state.

- Inscrierea avortului in Constitutia Frantei a trecut miercuri cea mai delicata etapa in Parlament cu votul favorabil al Senatului, inlaturand ultimele indoieli legate de adoptarea definitiva a acestei reforme istorice in cadrul unui Congres care se va intruni luni la Versailles, relateaza AFP. In pofida…

- Sever Dron, reputat profesor de tenis stabilit la Paris, a acceptat invitația Gazetei de a sintetiza atmosfera și vibrația orașului care, peste numai șase luni, va gazdui cea de-a 33-a ediție a Jocurilor Olimpice. Sunt pregatiți francezii pentru mega-evenimentul de la vara? Antrenorul de 79 de ani,…