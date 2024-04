Stiri pe aceeasi tema

- Studiu EY Lipsa de acțiuni strategice clare in privința sustenabilitații ar putea costa scump companiile, pe masura ce decidenții politici adopta masuri tot mai severe pentru gestionarea crizelor de sustenabilitate, precum colapsul unor ecosisteme și deficitul de resurse. Aceasta este principala concluzie…

- Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca a elaborat si a publicat Ghidul de prevenire si combatere a actiunilor de dezinformare a alegatorilor, in contextul in care zilele trecute a inceput perioada electorala pentru alegerile europarlamentare si cele locale. "Fenomenele din sfera dezinformarii…

- Guvernul se teme de o eventuala nemulțumire a angajaților de la Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din cauza salariilor mici. Guvernul va adopta astazi un act normativ prin care se recalculeaza salariilor salariaților de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalariilor…

- Polițiștii Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații au continuat activitațile de informare derulate in cadrul proiectelor de prevenire aflate in curs de implementare. Astfel, marți, 27 februarie, impreuna cu polițiști din cadrul Biroului Siguranța Școlara, Serviciului de Investigații Criminale…

- Așa cum povestea chiar Victor Ponta, familia sa ar fi ajuns in Romania cu mai bine de 100 de ani pentru a pietrui drumul de la Pecica la Nadlac. Tatal sau avea radacini italiene, iar mama sa, albaneze.Victor Ponta s-a nascut in anul 1972, pe 20 septembrie. Deși mama lui nu voia sa pastreze sarcina din…

- Guvernul sprijina apicultorii. Ajutoarele de stat vor fi in valoare totala de 59,87 de milioane de lei pentru compensarea partiala a pierderilor suferite in anul 2023 in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, transmite Agerpres . Schema de ajutor de stat a fost adoptata…

- Mihail Gofman, fostul șef-adjunct al Serviciului Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție s-a stins din viața. Un mesaj in memoria acestuia a fost postat pe rețeaua de socializare facebook.