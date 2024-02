Statul ajută apicultorii. Cu ce sumă Guvernul sprijina apicultorii. Ajutoarele de stat vor fi in valoare totala de 59,87 de milioane de lei pentru compensarea partiala a pierderilor suferite in anul 2023 in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, transmite Agerpres . Schema de ajutor de stat a fost adoptata in sedinta de miercuri a Guvernului. ”Valoarea totala a schemei de ajutor este de 59.866.000 lei, echivalentul sumei de 12.034.334 euro, iar cuantumul propus pentru ajutorul de stat este in suma de 25 lei, respectiv 5 euro/familia de albine. Numarul estimat al familiilor de albine este de 2.395.856.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

