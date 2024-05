Cod portocaliu în România! A fost emis mesaj Ro-Alert, zonele vizate de vijelii și grindină Mai multe județe din Romania se afla, duminica seara, sub avertizari meteo de fenomene periculoase, pentru unele zone fiind emise atentionari cod galben, in timp ce altele se afla sub avertizare cod portocaliu. Locuitorii din mai multe orase si comune au primit deja mesaje RO-Alert prin care sunt sfatuiti sa se adaposteasca. Cod portocaliu de […] The post Cod portocaliu in Romania! A fost emis mesaj Ro-Alert, zonele vizate de vijelii și grindina appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

