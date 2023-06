Stiri pe aceeasi tema

- Sub titlul de JAMzz, organizatorii festivalului JazzX le propun timișorenilor o serie de evenimente menite sa activeze spațiului urban și sa aduca muzica jazz in zona centrala și periferica, in spații și locații alternative din Timișoara, sub forma unor petreceri de incalzire. Aceste petreceri au rolul…

- Inundatiile devastatoare care au lasat in luna mai o parte din nord-estul Italiei sub ape au fost cauzate de un eveniment meteorologic care se produce "o data la doua secole", legatura cu schimbarile climatice nefiind un factor determinant in acest caz, au afirmat experti.

- Marea campioana la canotaj Gianina Beleaga si-a anuntat, duminica, la Prima Sport, revenirea in activitate. Ea s-a retras din activitate anul trecut. "Stie federatia, ma voi duce la Snagov, mai intai la simplu, apoi la dublu. Veti mai auzi de cuplul Ionela (n.r. - Cozmiuc)- Gianina", a spus Gianina…

- Incident la un concert al cunoscutei trupe din Republica Moldova, Carla's Dreams. In timp ce solistul evolua pe o scena din orașul Timișoara, Romania, un tinar din public a urcat alaturi de el și l-a imbrațișat. Fanul a fost luat pe sus de catre agenții de paza. Din imaginile video postate pe rețelele…

- Danemarca a anuntat joi ca vrea sa investeasca 38 de miliarde de coroane (peste 5 miliarde de euro) in urmatorii zece ani pentru modernizarea sectorului sau de aparare, informeaza AFP. „Circa 27 de miliarde de coroane pentru material de aparare, cladiri, tehnologii informatice si personal pentru a face…

- In a doua zi a vizitei oficiale in Brazilia, presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Rio de Janeiro. Delegatia romana s-a intalnit cu viceguvernatorul statului si cu viceprimarul metropolei braziliene.

- Rosiile se vand la preturi record intr-o piata din Alba Iulia. 65 de lei costa un singur kilogram, cu mult peste orice asteptari. Oamenii care trec pe la taraba se uita socati si pleaca. In cel mai bun caz, cumpara doua, trei rosii, doar pentru gust. Incalzirea solariilor chiar si in luna aprilie ar…

- Toți bem in fiecare dimineața, cel puțin o ceașca de cafea, dar in general, mulți o prefera simpla, uneori chiar și fara zahar. Dar, iata ca au aparut noi studii, realizate de cercetatorii de la Universitatea din Copenhaga, care spun ca, in cele din urma, combinarea antioxidanților din cafea cu proteinele…