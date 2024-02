Regina Margrethe a Danemarcei, „cel mai bun designer de costume” la 83 de ani La puțina vreme dupa ce a abdicat, motivand probleme de sanatate, Regina Margrethe a Danemarcei, in varsta de 83 de ani, a castigat sambata echivalentul danez al premiului Oscar pentru „cel mai bun designer de costume”. Fostul monarh a primit un premiu Robert pentru contributia sa la filmul Netflix „Ehrengard: The Art of Seduction”, o adaptare a unei carti a scriitoarei daneze Karen Blixen. Aceasta este cunoscuta in principal pentru volumul de memorii „Out of Africa”, si regizata de Bille August, unul dintre cei mai cunoscuti regizori danezi. Regina nu a fost prezenta la ceremonia de decernare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

