Gheaţa polară se topeşte şi modifică rotaţia Pământului: Timpul însuşi este afectat Incalzirea globala are un impact nu doar asupra vremii, ci si asupra trecerii timpului. Un studiu publicat miercuri in revista stiintifica Nature arata ca topirea accelerata a ghetii polare afecteaza, in felul sau, masurarea timpului la scara globala. Intr-o zi, in urmatorii ani, toti locuitorii lumii vor pierde o secunda din timpul lor. Exact cand se va intampla acest lucru este influentat de oameni, potrivit unui nou studiu, deoarece topirea ghetii polare modifica rotatia Pamantului si schimba timpul insusi. Orele si minutele care dicteaza masurarea zilelor sunt determinate… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

