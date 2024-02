Stiri pe aceeasi tema

- Speciaslitii au transmis un avertisment pentru turiștii care au in plan sa iși petreaca cateva zile de relaxare la munte. Este risc mare de avalanșa in zona montana din țara. In unele zone este 4, aproape nivelul maxim. Iata zonele afectate!

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare pentru cetațenii romani! Mai exact, autoritațile informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Islanda ca autoritatile locale mentin in atentie riscurile asociate activitatii vulcanice latente (eruptii,…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 25-01-2024 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 25 ianuarie, ora 10 – 25 ianuarie, ora 22 Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : intensificari ale vantului in Banat, sudul Crișanei și al Transilvaniei;…

- Valabil de la : 25-01-2024 ora 6:00 pana la : 25-01-2024 ora 10:00In zona : Județul Gorj , zona de munte de peste 1800 m;Se vor semnala : intensificari ale vantului care vor depași la rafala 120 km/h.Valabil de la : 25-01-2024 ora 5:00 pana la : 25-01-2024 ora 10:00In zona : Județul Caras-Severin ,…

- Meteorologii au emis cod galben de viscol in Romania: zonele vizate (harta)Administrația Naționala de Meteorologie a emis cod galben de viscol in mai multe zone din țara.„Ora : 10:00. Intervalul : 24 ianuarie, ora 18 – 26 ianuarie, ora 10; Zonele afectate: la munte, indeosebi la altitudini…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie Ziua/luna/anul: 24-01-2024 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 24 ianuarie, ora 16 – 26 ianuarie, ora 10; Zonele afectate : conform textului; Fenomene : intensificari ale vantului, precipitații mixte și polei in zonele joase, predominant ninsori la…

- Cel puțin 40 de persoane au murit in estul Republicii Democrate Congo dupa ce ploile torențiale din noaptea de marți spre miercuri au declanșat inundații și alunecari de teren, au anunțat autoritațile locale. Anterior, autoritațile au anunțat alte 20 de d

Rețele Electrice Banat (companie parte a grupului PPC, denumita anterior E-Distributie Banat), anunța intr-un comunicat care sunt localitațile aradene care vor ramane fara alimentare cu