- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca, incepand cu data de 8 ianuarie 2024, este preconizata declansarea de greve in sectoare cheie ale economiei, cum ar fi agricultura, caile ferate, transporturile,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Islanda, unde a fost instituita starea de urgenta din cauza eruptiei vulcanice in zona Sundhnjukagigar, iar oamenii sunt sfatuiti sa nu se deplaseze in zona, potrivit news.ro.Potrivit MAE, in Islanda, Departamentul de Protectie…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca sindicatul controlorilor aerieni USAC CGT a lansat un apel la greva, incepand din seara zilei de duminica, 17 decembrie 2023, pana in dimineata zilei de marti,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in landul german Bavaria ca, din cauza ninsorilor abundente din noaptea de 1 2 decembrie, exista perturbari semnificative ale transporturilor aeriene si rutiere. Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca, incepand de joi, 30 noiembrie 2023, in intervalul orar 21:00 9:00, pana vineri, 1 decembrie 2023, sunt organizate greve nationale in sectorul transportului feroviar. In…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in R.F. Germania ca joi, 16 noiembrie 2023, vor fi organizate greve de avertisment la nivel federal de catre sindicatul mecanicilor de locomotiva. Acestea vor afecta serviciile regionale…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca politia locala a luat masuri de restrictionare a circulatiei rutiere, in urma anuntarii unor actiuni de amploare pentru comemorarea revoltei studentesti desfasurata…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Suediei ca autoritatile locale au anuntat reintroducerea controlului la frontiera de stat, pana in data de 11 mai 2024.Astfel, cetatenilor li se recomanda sa se asigure ca…