Un nou val de căldură lovește România! Care sunt zonele cele mai afectate de ciclonul Kathleen Luna aprilie pare a fi una a recordurilor de temperatura, deși, in mod normal, ar fi trebuit sa fie ceva mai rece. ANM anunța ca vine un nou val de caldura lovește Romania, iar meteorologii europeni precizeaza care sunt zonele cele mai afectate de ciclonul Kathleen, in urmatoarele zile. In aprilie meteorologii prevad valuri de […] The post Un nou val de caldura lovește Romania! Care sunt zonele cele mai afectate de ciclonul Kathleen appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

