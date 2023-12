Ringier renunță la Ovidiu Ioanițoaia Elvețienii de la trustul de presa Ringier au de gand sa-i spuna „Auf wiedeersehen!” inca unui ziarist cu ștate vechi. Dupa Catalin Țepelin, Catalin Tolontan, Dan Udrea și mulți alții, acum a venit randul lui Ovidiu Ioanițoaia. Dupa ce trustul Ringier a renunțat la serviciile mai multor nume cunoscute de jurnaliști ai „Libertatea” și „Gazeta sporturilor”, in presa circul zvonul ca se dorește acum renunțarea și la Ovidiu Ioanițoaia, directorul „Gazetei sporturilor”. Planul Ringier de indepartare a lui Ioanițoaia este unul cat se poate de abil, presa sportiva scrie ca in perioada urmatoare se va… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

