Reformulez: „Dacă v-ați vaccinat anti-Covid, nu mai consumați băuturi energizante!” Spuneam mai devreme, „Energizantele, noua cauza a deceselor subite ale oamenilor tineri și aparent sanatoși. „Energizant” e noua denumire pentru Vaccin?” Se pare ca nu mulți au ințeles ironia mesajului pentru ca, evident, nu toata lumea a fost atenta la o bizara coincidența: In chiar zilele in care presa main-stream e obligata sa accepte amploarea terifianta a efectelor post-vaccinale ale produselor farmaceutice pe care populația lumii a fost obligata și le administreze in perioada plandemica, o noua cauza a „deceselor subite” ale tinerilor a aparut in presa: ENERGIZANTELE! Desigur, nimeni nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

