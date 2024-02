Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Daniela Nane anunta divortul de Adrian Cioroianu. Actrita a confirmat pe pagina ei oficiala de Facebook divortul. Aceasta ar fi fost surprinsa de curand sarutandu se cu tenorul Octavian Ene, care nu a implinit inca 30 de ani, pe Calea Victoriei din Bucuresti. Sunt o femeie divortata.Va multumesc…

- Un barbat, barman intr-un club din Iași, a fost reținut de procurori dupa ce ar fi lovit cu pumnul un barbat care a cazut și s-a lovit de suprafața betonata din fața intrarii in club. In urma leziunilor suferite, victima a murit.

- Bogdan Abalași, fost subprefect al județului Iași și actual membru al partidului ProRomania, a depus o cerere de despagubiri in valoare de 100.000 de euro la Ministerul Sanatații, susținand ca a dezvoltat psoriazis ca urmare a etichetarii sale negative de catre presa. Abalași, care a avut un traseu…

- Dupa o pauza de un deceniu, a fost pus in funcțiune primul parc eolian nou. Parcul este inclus in proiectul eolian de la Ruginoasa (Iasi) și are o capacitate de 60 MW. Deja acesta a inceput sa injecteze energie in sistem, anunta oficialii companiei. „Azi a fost o zi minunata. Proiectul eolian de la…

- Adrian Cioroianu, istoric, prof. univ. dr. la Universitatea București, fost ministru de Externe și fost ambasador al Romaniei la UNESCO, director al Bibliotecii Naționale a Romaniei a fost, saptamana trecuta, invitat in cadrul Conferințelor Universitații de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din…