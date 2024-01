Subprefect din Iași cere despăgubiri: Am făcut psoriazis din cauză că presa m-a făcut fripturist! Bogdan Abalași, fost subprefect al județului Iași și actual membru al partidului ProRomania, a depus o cerere de despagubiri in valoare de 100.000 de euro la Ministerul Sanatații, susținand ca a dezvoltat psoriazis ca urmare a etichetarii sale negative de catre presa. Abalași, care a avut un traseu politic divers (fost lider PC, actual membru ProRomania), a fost angajat in noiembrie 2018 in cadrul departamentului de monitorizare a proiectelor spitalelor regionale de urgențe. Un an mai tarziu, Ministerul Sanatații a incercat fara succes sa il concedieze, provocandu-i stres, pe care acesta il evalueaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un membru al cabinetului ministrului belgian al Educației a fost arestat la jumatatea lunii decembrie pentru trafic de droguri, dupa ce au fost gasite plicuri cu cocaina , in timpul unei percheziții in biroul sau, transmite ”7sur7”. Potrivit unui comunicat, au fost descoperite aproximativ cincizeci…

- Un cumplit accident s-a produs cu puțin timp in urma intr-o unitate comerciala de pe platforma AFI. Conform surselor noastre, un angajat a cazut intr-o presa pentru cartoane, fiind strivit. Din pacate, el nu a supraviețuit. Se efectueaza cercetari la fața locului, pentru a fi elucidate condițiile in…

- Distracția unor inconștienți din noaptea de Revelion a fost un coșmar pentru animalele de companie. Cabinetele veterinare sunt pline in aceste zile de pacienți necuvantatori. Mulți caini s-au ranit cand au fugit de zgomotul petardelor. Alții nu s-au mai intors acasa și sunt cautați de stapani. Portocala,…

- Iarna a blocat de tot Vama Giurgiu, unde traficul a fost suspendat din cauza zapezii și a viscolului puternic. Traficul pe sensul de iesire din tara pentru autocamioane, prin PTF Giurgiu, este suspendat temporar din cauza conditiilor meteo si situatia complicata a drumurilor in conditii de iarna din…

- Un pacient de la Spitalul de Psihiatrie din Murgeni, care s-a imbolnavit dupa ce a mancat produse din pește, este in continuare in stare grava. Alți 28 de pacienți Și angajați ai spitalului sunt internați in Iași, Barlad și Vaslui.

- Trei pacienți ai unui spital de psihiatrie din județul Vaslui au murit dupa ce au mancat alimente de la o manastire. Printre alimentele primite de aceștia s-ar fi aflat și mai mult pește. Situația grava aparuta la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, aflat in subordinea primariei din localitate a fost comunicata…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, susține ca Romania este aproape de o condamnare la Curtea Europeana de Justitie pentru ca nu a inchis gropile de gunoi poluante. „Pe 14 decembrie, cel mai probabil, Curtea Europeana de Justitie va condamna statul roman intr-o cauza legata de neinchiderea, neecologizarea…

- O femeie braziliana fara acte il acuza pe fostul atacant al PSG, Neymar, ca a exploatat-o aproape doi ani. Jucatorul a fost citat sa se prezinte la tribunalul muncii din Saint-Germain-en-Laye, relateaza Le Figaro, citand Le Parisien.Femeia, in varsta de 35 de ani, angajata casnica, il acuza pe fotbalist…