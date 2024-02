Israelul a demarat un atac puternic, miercuri dimineața, in Liban, drept raspuns la agresiunea libaneza. Mai exact, un oraș israelian a fost atacat cu rachete, in aceeași zi, din Liban. Așadar, avioanele de lupta israeliene au lansat miercuri „un val extins de atacuri” in Liban, dupa cum au anunțat autoritațile de la Tel Aviv. Presa de stat libaneza și mass-media deținuta de Hezbollah au raportat raiduri aeriene asupra mai multor orașe din sudul Libanului, inclusiv Aadchit, Souaneh și Chehabiya, potrivit CNN. Atacul aerian vine ca raspuns la loviturile cu rachete lansate tot miercuri din Liban…