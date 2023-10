Reuniune a Consiliului JAI cu privire la Schengen. România, tot pe dinafară Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a anunța ca astazi are loc o noua sedinta a Consiliului JAI la Bruxelles. Intreaga reuniune este dedicata exclusiv problematicii Schengen, doar ca nici de aceasta data nimic despre extindere, nimic despre Romania si Bulgaria. ”Azi are loc o noua sedinta a Consiliului JAI la Bruxelles. Aseara a fost publicata ordinea […] The post Reuniune a Consiliului JAI cu privire la Schengen. Romania, tot pe dinafara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

