Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Gerhard Karner, ministrul austriac de Interne, a declarat ca țara sa va analiza efectele intrarii Romaniei și Bulgariei in Schengen cu frontierele aeriene și maritime, inainte de a decide privind o eventuala intrare a celor doua țari și cu granițele terestre. Declarația…

- Ministrul de interne Gerhard Karner (OVP), citat de APA, a transmis ca ”o includere in acest stadiu ar fi greșita”. Karner a mai spus ca vrea sa mențina dreptul de veto impotriva aderarii Romaniei și Bulgariei la Schengen, dar ca nu impune condiții concrete celor doua țari. Declarațiile au fost facute…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca spera ca in urmatoarele doua zile sa fie finalizate negocierile pentru aderarea la spațiul Schengen, pe aerian și naval, iar anul viitor sa se termine negocierile pentru aderarea pe terestru. „Pentru anul acesta speram sa finalizam in urmatoarele 2 zile…

- Premierul bulgar Nikolai Denkov a declarat joi, la Bruxelles, ca executivul UE va media in negocierile privind aderarea deplina la spatiul Schengen a tarii sale, acum ca Austria si a anuntat disponibilitatea de a sprijini eliminarea controalelor aeriene, relateaza agentia de stiri bulgara BTA. Premierul…

- Ultima ora: Comisia Europeana reacționeaza ferm dupa anunțul Austriei privind aderarea Romaniei la SchengenUn purtator de cuvant al Comisiei Europene a comentat luni, la Bruxelles, ca a luat nota de anuntul lui Karner si ca este multumit ca lucrurile se indreapta in directia buna, relateaza News.ro.…

- Presa austriaca anunța schimbarea abordarii decidenților de la Viena pe tema Schengen, informație confirmatǎ si de la Bucuresti. Austria ar urma sǎ accepte, condiționat, Romania cu frontierele aeriene. Cuplajul cu Bulgaria face insǎ ca situația sǎ fie incertǎ pana la o decizie a Olandei.

- Comisarul european pentru Afaceri interne, Ylva Johansson, si-a exprimat speranta ca pana la finalul anului va fi luata o decizie pozitiva cu privire la aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen, potrivit Agerpres. ”Am avut recent o misiune de informare in Bulgaria, care a fost cu adevarat…

- Ministrul bulgar de interne Kalin Stoianov a declarat marti, pe marginea Consiliului Justitie si Afaceri Interne de la Bruxelles, ca este optimist in privinta unei decizii privind aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen in acest an, si a afirmat ca o decizie poate fi luata atat in Comitetul Reprezentantilor…