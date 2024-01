Autoritatile din Germania, Letonia, Lituania, Canada si Olanda au efectuat o ancheta comuna cu privire la un export de echipament tehnologic si de laborator care incalca sanctiuni impuse de uniunea Europeana (UE) Moscovei dupa invazia Ucrainei. Politia olandeza a deschis o ancheta la sfarsitul anului trecut, care a permis descoperirea ”unei retele de intreprinderi folosita in ocolirea interdictiei de export in Rusia”, precizeaza Eurojust. Servicul olandez de informatii si anchete fiscale (FIOD) a anuntat ca doi barbati, in varsta de 56 si 57 de ani, au fost arestati, suspectati de faptul ca sunt…