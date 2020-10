Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a adoptat, vineri seara, o noua hotarare privind restricțiile valabile in fiecare localitate din Prahova, ca urmare a actualizarii incidenței imbolnavirilor, in funcție de cazurile noi inregistrate in ultimele 14 zile ( VEZI DETALII ). In 29 de localitați, activitatea unor operatori economici este restransa la cel mult 30%, in timp ce in alte noua, cu o incidența a imbolnavirilor peste 3 la mia de locuitori, unele activitați sunt complet interzise.